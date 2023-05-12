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    Объем денежных переводов из Казахстана в Россию вырос почти на 69 %

    12 Мая 2023, 10:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем денежных средств, отправленных за рубеж через международные системы денежных переводов (СДП), за январь–март текущего года составил 182,9 млрд тг — на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение объема в первом квартале наблюдается второй год подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

    Количество транзакций, наоборот, выросло на 28,2%, составив 530,2 тысячи, что уменьшило средний чек одного перевода с 458,3 тысячи тенге за январь–март 2022 года до 344,9 тысячи тенге за аналогичный период 2023-го.

    Среди стран, куда отправляли деньги из Казахстана через международные системы денежных переводов, наибольший объем пришелся на Турцию: 54,4 млрд тенге — на 4% больше по сравнению с январем–мартом 2022 года. Следом идет Россия, куда за первый квартал текущего года отправили 48,1 млрд тенге — сразу на 68,9% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

    Замыкает топ-3 Узбекистан с объемом в 32,3 млрд тенге — на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Значительный объем средств из Казахстана был также отправлен в Грузию (18,7 млрд тенге) и Кыргызстан (6 млрд тенге), при этом если переводы в Грузию выросли на 40,3%, то переводы в Кыргызстан, напротив, сократились сразу в 5,5 раза.

    Среди СДП по объему переводов из Казахстана за рубеж лидирует «Золотая Корона»: 141,4 млрд тенге за январь–март 2023 года, рост за год — на 2,3%. Следом идут Contact (21 млрд тг) и Western Union (13,4 млрд тг).

    Стоимость услуг по переводу денежных средств по итогам апреля текущего года выросла лишь на 0,2% за год. Для сравнения: годом ранее услуга подорожала на 1,3%.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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