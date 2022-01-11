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    Объекты промышленности возобновляют деятельность в Алматы

    11 Января 2022, 15:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Объекты промышленности возобновляют деятельность в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

    В городе на сегодняшний день из 120 предприятий работают 76. Еще 44 планируют запуск в период с 11 по 19 января.

    «Из них в пищевой отрасли работают 18 предприятий из 21, в строительной индустрии 10 предприятий из 20, в машиностроении - 7 предприятий из 14, производство напитков – 9 предприятий из 12, в химической промышленности - 3 предприятия из 10, в мебельной промышленности – 3 предприятия из 8, в фармацевтике – 6 предприятий из 8, металлургии – 7 предприятий из 8, производстве бумаги – 6 предприятий из 7, легкой промышленности – 4 предприятия из 6, полиграфии – 3 предприятия из 6», - уточнили в городском штабе.

    От действий деструктивных лиц пострадало два предприятия - ТОО «БРБ АПК» и «Либелла Боттлерс», ущерб подсчитывается.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Промышленность ЧП-2022 Алматинская трагедия
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