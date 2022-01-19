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    Объединенным штабом ОДКБ проводится анализ произошедших событий в Казахстане

    19 Января 2022, 16:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объединенным штабом ОДКБ проводится анализ произошедших событий. Об этом сообщил заместитель начальника объединённого штаба ОДКБ, генерал-майор авиации Туралы Койшикулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности с первых минут кризиса работал в усиленном режиме в целях координации деятельности оборонных ведомств государств – членов ОДКБ. Главной задачей объединенного штаба являлась организация взаимодействия генеральных штабов Вооруженных сил по формированию, перегруппировке и развертыванию Коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Республики Казахстан, а также подготовке и проведению миротворческой операции. Военнослужащие объединенного штаба приняли участие в разработке проектов необходимых решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны, их согласовании в кратчайшие сроки с руководителями оборонных ведомств», - сообщил Туралы Койшикулов.

    Как отметил спикер, также осуществлялся контроль подготовки и выполнения перелетов миротворцев. На постоянной основе осуществлялись мониторинг складывающейся обстановки в Казахстане, ее анализ и прогноз, информационный обмен между Центром кризисного реагирования и центральными пунктами управления оборонных ведомств, подготовка информационных материалов о составе, состоянии и деятельности Коллективных миротворческих сил.

    Помимо этого, было осуществлено техническое и информационное обеспечение внеочередных заседаний Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ.

    «Нам особенно приятно получить высокую оценку своей работы из уст Президента Республики Казахстан, который в ходе встречи с Генеральным секретарем Организации отметил усилия сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, направленные на организацию миротворческой миссии. От лица Объединенного штаба хочу выразить слова благодарности союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной братской помощи Казахстану в условиях террористического нападения», - сказал на пресс-конференции замначальника объединенного штаба ОДКБ.

    По словам Туралы Койшикулова, в данное время нами проводится анализ произошедших событий, намечены пути по совершенствованию механизмов реагирования ОДКБ на кризисные ситуации, деятельности Центра кризисного реагирования, системы материально-технического и медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также информационного обеспечения деятельности Организации.

    «Формулируются выводы и рекомендации по нашей совместной деятельности с оборонными ведомствами государств-членов ОДКБ в будущем. Задачи, поставленные перед нами главами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности выполнены», - добавил Т. Койшикулов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОДКБ Армия Алматинская трагедия
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