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    ОАЭ предоставят мигрантам право получить гражданство

    31 Января 2021, 14:15

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Местное издание сообщило о том, что вскоре мигранты, которые называют ОАЭ своим домом, смогут обрести гражданство этой страны. Им предоставят право на получение паспорта и возможность жить здесь неограниченное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

    «О правах двойного гражданства объявил в субботу Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая, обозначив это очень важное изменение», - говорится в статье Gulf News, вышедшей в воскресенье.

    Фактически, юридические изменения теперь означают, что лицо, отвечающее критериям, указанным в новом законе, может иметь два паспорта - будет разрешено двойное гражданство, следовательно, получатель права по-прежнему сохраняет свое первоначальное гражданство.

    Этот процесс натурализации – долгожданное нововведение, которым могут воспользоваться те, кто соответствует критериям, им будут даны права и привилегии, предоставляемые гражданам ОАЭ во время их международных поездок.

    «На самом деле, паспорт ОАЭ - один из самых надежных документов в мире, обеспечивает безвизовый доступ в большинство стран мира, что является признанием высокого уважения, доверия и уважения со стороны ОАЭ», - отмечается в статье.

    Это право может быть предоставлено квалифицированным специалистам, которые номинированы судами правителей, Кабинетом министров, исполнительным советом каждого из семи эмиратов, судами или наследными принцами.

    Отмечается, что «люди, имеющие право на получение гражданства ОАЭ в рамках этого процесса натурализации, включают инвесторов, людей со специализацией и уникальной квалификацией, врачей, ученых, исследователей и тех, кто вдохновляет и обучает нашу молодежь на самом высоком уровне, а также художников, писателей и других людей, чьи творческие таланты и уникальные навыки обладают и будут обогащать и преобразовывать свою вторую родину».

    В статье Gulf News также говорится, что «эта очень важная веха для многих стала результатом приказа Президента ОАЭ Его Высочества Шейха Халифы». Это право направлено на привлечение умных, прогрессивных людей, которые своим твердым словом, умением и преданностью делу продолжают обогащать общество ОАЭ.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Права человека Ближний Восток
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