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    О заводах по производству сахара в Казахстане рассказал вице-министр сельского хозяйства

    14 Марта 2022, 17:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в Казахстане функционируют четыре завода по производству сахара. Подробнее о них рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Два из них работают в Жамбылской области, два – в Алматинской.

    «Сейчас будет проводиться модернизация данных заводов, планируется также запуск нового завода в Жамбылской области», - сообщил он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Ж. Осербай подтвердил, что в Жамбылской области переработка всего урожая у Меркенского сахарного завода занимает 75 дней. Это связано с недостаточным количеством сырья и площадей посева сахарной свеклы. При этом он подчеркнул, что три завода перерабатывают сахар-сырец. Совокупно заводы могут производить порядка 50 тысяч тонн сахара в месяц при полной мощности переработки.

    «Проводится работа по импортозамещению. Основная задача – это производство собственной сахарной свеклы, из которой должен производиться сахар. Ежегодно выделяется порядка 10 тысяч тенге за одну тонну на сахарную свеклу, собирается – до 350 тысяч тонн сахарной свеклы. Также ведется большая программа по орошению для того, чтобы стимулировать фермеров (...) Было выделено порядка 7 млрд тенге на закуп сахарной свеклы в 2021 году», - добавил спикер.

    Еще один завод планируется построить в Павлодарской области, инициатором строительства выступает акимат. На данный момент разработано технико-экономическое обоснование, а строительство завода не начато. Поиски инвестора продолжаются уже год.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматинская область Жамбылская область Павлодарская область Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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