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    О возможном снижении втрое объема транспортировки нефти через КТК заявили в компании

    23 Марта 2022, 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании КТК.

    «По результатам водолазного обследования комплекса оборудования выносных причальных устройств на Морском терминале (МТ) под Новороссийском после шторма силами подрядной организации ООО «Транснефть-Сервис» по обслуживанию МТ выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ.

    В соответствии с нормативными документами по эксплуатации МТ в распоряжении КТК имеется аварийный комплект для замены необходимых шлангов. Однако контрактование поставки запчастей ВПУ в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения. В этой ситуации руководство Консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу.

    Проведение ремонтов вероятно займет продолжительный период времени в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а также ожиданием номинации танкеров для промывки.

    Напомним, что вчера по итогам внеочередной инспекции после завершения периода неблагоприятных метеоусловий выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. Своевременное выявление неисправности позволило исключить риск попадания нефти в акваторию Черного моря.

    Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    СНГ Происшествия Россия Нефть Погода
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