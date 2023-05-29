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    О темпах посевной рассказали в акимате СКО

    29 Мая 2023, 12:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области посевная кампания выходит на финишную прямую. Незасеянной осталась четвертая часть общей посевной площади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, на утро 29-го мая яровой сев составил 3,2 млн га, или 75,8%. Зерновыми и зернобобовыми засеяли 2,4 млн га, или 78,5% от общей площади, масличными - 652,5 тыс. га, или 68%. Посадку картофеля провели на 25,6 тысячи га, или 75%, овощей - на 4,3 тысячи га, или 69%, кормовых культур – на 113 тысячах га, или около 71%.

    В этом года общая посевная площадь составляет 4,5 млн га. Из них зерновые и зернобобовые займут 3,2 млн га, масличные культуры – 960 тысяч га, кормовые - 353 тысячи га, картофель – 34,1 тысячи га, овощи - 6,2 тысячи га.

    Пока погода благоволит аграриям. Нынешняя неделя по прогнозам синоптиков будет жаркой. В отдельные дни ожидается до 35-37 градусов. Департамент по чрезвычайным ситуациям уже распространил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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