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    О строительстве медицинского хаба в Астане договорились Ажар Гиният и глава катарского холдинга

    9 Июня 2023, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Международного экономического форума Астана министр здравоохранения Ажар Гиният провела встречу с руководителем холдинга «Power International Holding» Моутазом Аль-Хаййатом (Республика Катар). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Мы придаем огромное значение инвестиционному взаимодействию с Катаром в сфере здравоохранения. По проекту строительства медицинского хаба в городе Астане - с казахстанской стороны проводятся все необходимые мероприятия», - заверила глава Минздрава РК в ходе диалога с руководителем инвестиционной компании.

    «Сегодняшнее подписание рамочного соглашения, а в последующем заключение Соглашения об инвестициях, послужит толчком для развития казахстанско-катарских отношений в сфере биомедицинских исследований, в медицинском образовании, основанном на междисциплинарном сотрудничестве между врачами и клиническими исследователями, а также медицинского туризма», - отметила глава Минздрава.

    В рамках реализации проекта казахстанская компания Cynosure совместно с катарским холдингом будут продвигать накопленный опыт и научные достижения мирового медицинского оператора Sedars Sinai в Казахстане.

    Глава катарского холдинга выразил уверенность, что построенный медицинский хаб будет одним из передовых медицинских учреждений в Казахстане, где будут использованы новейшие медицинские технологии, также созданы возможности для обучения лучшим практикам местных кадров.

    Power International Holding, созданный в 1996 году, является вторым по величине частным семейным конгломератом в Катаре и занимается инвестиционными проектами и управлением ресурсами в различных отраслях, включая недвижимость, энергетику, телекоммуникации, финансы, здравоохранение, образование. Холдинг также управляет крупными компаниями, такими как Qatar Power Company, United Fashion Company и Qatar Healthcare.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Минздрав РК Строительство Здравоохранение Катар Международный форум Астана
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