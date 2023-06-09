О строительстве медицинского хаба в Астане договорились Ажар Гиният и глава катарского холдинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Международного экономического форума Астана министр здравоохранения Ажар Гиният провела встречу с руководителем холдинга «Power International Holding» Моутазом Аль-Хаййатом (Республика Катар). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы придаем огромное значение инвестиционному взаимодействию с Катаром в сфере здравоохранения. По проекту строительства медицинского хаба в городе Астане - с казахстанской стороны проводятся все необходимые мероприятия», - заверила глава Минздрава РК в ходе диалога с руководителем инвестиционной компании.

«Сегодняшнее подписание рамочного соглашения, а в последующем заключение Соглашения об инвестициях, послужит толчком для развития казахстанско-катарских отношений в сфере биомедицинских исследований, в медицинском образовании, основанном на междисциплинарном сотрудничестве между врачами и клиническими исследователями, а также медицинского туризма», - отметила глава Минздрава.

В рамках реализации проекта казахстанская компания Cynosure совместно с катарским холдингом будут продвигать накопленный опыт и научные достижения мирового медицинского оператора Sedars Sinai в Казахстане.

Глава катарского холдинга выразил уверенность, что построенный медицинский хаб будет одним из передовых медицинских учреждений в Казахстане, где будут использованы новейшие медицинские технологии, также созданы возможности для обучения лучшим практикам местных кадров.

Power International Holding, созданный в 1996 году, является вторым по величине частным семейным конгломератом в Катаре и занимается инвестиционными проектами и управлением ресурсами в различных отраслях, включая недвижимость, энергетику, телекоммуникации, финансы, здравоохранение, образование. Холдинг также управляет крупными компаниями, такими как Qatar Power Company, United Fashion Company и Qatar Healthcare.