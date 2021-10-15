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    О социологическом эксперименте с КИСИ рассказал Даурен Абаев

    15 Октября 2021, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев подчеркнул институциональный спрос на социологические исследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внутри этого институционального спроса должны быть меньше разовых отрывочных тем. Нужно смещать фокус на проведение глубинных исследований. Необходимо социальное картирование по целому ряду вопросов от проектов местного самоуправления, экологии, изучения бедности до анализа мест компактного расселения определенных групп граждан», - сказал Даурен Абаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.

    По его словам, нужен системный профайлинг по программам социальной поддержки населения.

    «Мы, со своей стороны, начали процесс оптимизации всего того же спроса на социологию. В порядке эксперимента КИСИ в течение года тесно работал в составе Комиссии по вопросам рассмотрения тематики аналитических и социологических исследований, финансируемых из республиканского бюджета», - отметил спикер.

    «В результате был принят ряд организационных мер, повышается статус самой комиссии, занята более жесткая позиция по формированию тем исследования госорганов и т.д», - заключил Д. Абаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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