О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 16 апреля в Астанеожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области - низовая метель, гололед. На севере, востоке области - туман. Ветер северо-восточный, восточный в южной половине области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на востоке юге Актюбинской области ожидается низовая метель. На востоке области - гололед. Ветер северо-восточный, северный на большей части области 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с.

На юге, востоке Атырауской области- ветер северный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

17 апреля ночью Жамбылской областиожидаются осадки, на юге области сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области - туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем 16-сутки 17 апреля временами 30 м/с и более. 17-21 апреля ночью на севере, в горных районах области - заморозки 1-3 градуса.

16 апреля днем в горных районах Жетысуской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный на севере, востоке области - порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской областиожидается туман. Ночью - заморозки 1- 6 градусов. Ветер северо-восточный, северный, ночью на юге, востоке области, днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Днем на востоке области - гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере, западе области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области - порывы 15-20 м/с.

В южной половине Костанайской областиожидаются осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный ночью на юге области 15-20, порывы 23 м/с, днем 15-20, на юге области - порывы 23-28 м/с

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20, в центре области 23-28 м/с

На западе, юге Павлодарской области - туман, гололед.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области - сильный дождь, на севере, западе - гроза, на севере области - пыльная буря. 17 апреля ночью на севере, западе, в горных районах области ожидаются осадки, в горных районах области - сильные осадки (дождь с переходом в снег). В горных районах области - туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный На большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.17-20 апреля ночью на севере, в горных районах области - заморозки 2 градуса.

На большей части Улытауской областиожидается ветер восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.



