О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупржедние объявлено в нескольких регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В Алматы29 апреля во второй половине дня ожидается гроза.

На севере, востоке Акмолинской области- гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Костанайской областиожидается гроза. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер северо-восточный днем севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Павлодарской областиожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области - ветер северо-восточный, северный, порывы 15-20 м/с.



