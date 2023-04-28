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    О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов

    28 Апреля 2023, 20:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупржедние объявлено в нескольких регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    В Алматы29 апреля во второй половине дня ожидается гроза.

    На севере, востоке Акмолинской области- гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на востоке Костанайской областиожидается гроза. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер северо-восточный днем севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе, юге Павлодарской областиожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области - ветер северо-восточный, северный, порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Алматы Алматинская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область
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