О шторме предупредили жителей 9 регионов республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 9 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 26 апреля в Шымкентеожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днем на юге Атырауской области- временами сильный дождь. На большей части области - гроза. Ночью на востоке области - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северный ночью на востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Актюбинской области - ветер юго-восточный ночью на юге, западе, днем на юге, востоке, в центре области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Жетысуской области ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки до 2-7 градусов.

Ночью на западе, севере, юге, днем на востоке Западно-Казахстанской областиожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, ночью в центре, на юге, востоке области - мпорывы 15-20 м/с.

В Кызылординской областисохраняются ветер восточный, ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, в центре, на востоке области - порывы 25 м/с, пыльная буря.

На большей части Мангистауской области ожидается гроза. На северо-востоке области - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на северо-востоке области 15-20 м/с.



На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области - пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с



