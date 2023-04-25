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    О шторме предупредили жителей 9 регионов республики

    25 Апреля 2023, 21:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 9 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 26 апреля в Шымкентеожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

    Днем на юге Атырауской области- временами сильный дождь. На большей части области - гроза. Ночью на востоке области - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северный ночью на востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с.

    В Актюбинской области - ветер юго-восточный ночью на юге, западе, днем на юге, востоке, в центре области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, в центре Жетысуской области ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки до 2-7 градусов.

    Ночью на западе, севере, юге, днем на востоке Западно-Казахстанской областиожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, ночью в центре, на юге, востоке области - мпорывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской областисохраняются ветер восточный, ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, в центре, на востоке области - порывы 25 м/с, пыльная буря.

    На большей части Мангистауской области ожидается гроза. На северо-востоке области - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на северо-востоке области 15-20 м/с.

    На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    На севере Туркестанской области - пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода Жетысуская область
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