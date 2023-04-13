О шторме предупредили жителей 13 регионов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане14 апреля ожидается дождь, в конце дня - сильный дождь с переходом в снег, гололед. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

15 апреля - временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 15 апреля ночью и днем до 5-7 мороза.

13 апреля на юге Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный ночью на юге, днем на большей части области - порывы 15-20, в центре области временами 23 м/с.

14 апреля днем на северо-западе области ожидаются сильный дождь, гроза, град.

15 апреля - осадки, на северо-западе области сильные осадки (дождь в конце дня с переходом в снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, на севере, западе области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 2 мороза - 3 тепла, на юге области 6 тепла, днем до 0-5, на юге области 10 тепла.

13 апреля днем на севере Акмолинской области - ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

14 апреля ожидаются осадки, на северо-западе, юге области сильные осадки (дождь с переходом в снег).

15 апреля ночью на большей части, днем на юго-востоке области - снег, на севере, юго-востоке области - низовая метель.

14-15 апреля на северо-западе, юго-востоке области - туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 14 апреля ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области - порывы 23-28 м/с, 15 апреля 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 14 апреля днем до 2-7, на юге области 10 тепла, 15 апреля - ночью до 5-10 мороза, днем до 2-7 мороза.



В Алматинской области 13-17 апреля в связи с выпадением сильных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

13 апреля на большей части Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области - порывы 17-22, временами 25 м/с.

Днем на юге, западе Западно-Казахстанской области - гроза, град. Ветер восточный ночью на западе, юге области 15-20, днем на большей части области - порывы 17-22 м/с.

В Костанайской области 14 апреля ожидаются осадки, на западе, севере области - сильные осадки (дождь с переходом в снег), гололед.

15 апреля ночью осадки, на северо-востоке области сильные осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед, на северо-западе области туман. Ветер северо-восточный 14 апреля ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с, 15 апреля ночью 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 14 апреля на севере области днем до 2-7 тепла, 15 апреля ночью до 3-8 мороза.

13 апреля на севере, на западе, в центреКызылординской области ожидаются пыльная буря. Ветер юго-восточный ночью на севере, на западе, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на севере, на западе, в центре области 25 м/с.

На востоке, северо-востоке Мангистауской области - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на востоке, северо-востоке области - порывы 15-20 м/с

Днем 13 апреля на севере Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

14 апреля днем ожидается дождь, на северо-западе области - осадки (дождь, в конце дня с переходом в снег). 15 апреля ожидаются снег, на северо-западе области - сильный снег, низовая метель. Днем 14, 15 апреля на северо-западе области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 14 апреля ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с, 15 апреля 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области - порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 15 апреля ночью до 5-10 мороза, днем до 0-5 мороза.

13 апреля днем на большей части Северо-Казахстанской областиожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

14 апреля - осадки (дождь с переходом в снег), низовая метель, на северо-западе области гололед. 15 апреля на юго-востоке области - снег, низовая метель, гололед. 14-15 апреля на северо-западе области - туман. Ветер северо-восточный, восточный 14 апреля 15-20 м/с, на западе, юге области - порывы 23-28 м/с, 15 апреля ночью 15-20 м/с, на западе, юге области - порывы 23-28 м/с, днем на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 14 апреля днем до 0-5 тепла, на северо-западе области 3 мороза, 15 апреля ночью до 7-12 мороза, днем до 2-7 мороза.

Днем 13 апреля на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с.

На западе, севере Улытауской области - ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.



