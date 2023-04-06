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    О шторме предупредили жителей 12 регионов страны

    6 Апреля 2023, 19:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено на большей части территории республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В Алматыожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    В Шымкенте утром и днем - гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе, в центре Абайской областиожидается ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с.

    7 апреля днем на севере, востоке Актюбинской области- ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. Днем на юге, западе области - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на юге, востоке, в горных районах области - порывы 15-20 м/с, временами 24-29 м/с.

    На севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской областиожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.

    Днем на юге, в горных районах Жамбылской областиожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

    В горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, на юге, севере области - гроза. Ветер западный на севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Западно-Казахстанской области - ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере, юге, востоке Карагандинской областиожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром в центре, на востоке Кызылординской области ожидается гроза.

    Днем в горах Туркестанской области - сильный дождь, град. На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода Абайская область Жетысуская область
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