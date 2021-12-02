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    О реализации программы «Elorda Korshiler» рассказали в столичном Центре ОСИ

    2 Декабря 2021, 22:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разработана городская программа по созданию реестра домов, требующих проведения частичного капитального ремонта «Elorda Korshiler». Об условиях участия в ней и целях ее реализации на онлайн-брифинге проинформировала руководитель Центра ОСИ города Нур-Султан Гульвира Абетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Elorda Korshiler – городская программа по развитию многоквартирного жилого дома собственниками имущества квартир и нежилых помещений.

    «Программа действует для домов, где создан совет дома и определена одна из форм управления – объединение собственников имущества или простое товарищество. Главная задача – объединиться всем соседям вокруг общих вопросов своего дома. Программа «Elorda Korshiler» ориентирована на развитие добрососедских отношений для решения вопросов по управлению и содержанию жилого дома собственниками имущества», - пояснила Гульвира Абетова.

    По ее словам, одна из причин некачественного содержания и растраты денежных средств, которые граждане выплачивают ежемесячно, – равнодушные собственники. Поэтому собрание собственников квартир и нежилых помещений – единственный эффективный инструмент по решению вопросов, связанных с управлением общедомовым имуществом.

    В рамках программы «Elorda Korshiler» будет сформирован единый реестр многоквартирных жилых домов для проведения оценки по затратам на капитальные виды работ (крыша, фасад, инженерные системы, благоустройство).

    «Программа будет проходить в несколько этапов. Первый этап - сформировать реестр по потребностям дома от самих собственников. О последующих этапах будем рассказывать по мере реализации первого этапа. Вкратце после формирования реестра будет составлена аналитика и рабочая группа для вынесения к рассмотрению на маслихат города», - добавила руководитель городского Центра ОСИ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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