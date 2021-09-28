О развитии авиационной отрасли: высоких тарифах в Москву, прямом рейсе с США и парке самолетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится в Казахстане по развитию авиационной отрасли сегодня? Как обстоит ситуация на рынке авиаперевозок? Соответствуют ли самолеты современным требованиям, и какие новые международные авиамаршруты планируется открыть? На эти вопросы ответила заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева в ходе интервью с корреспондентом МИА «Казинформ».

- Салтанат Еркиновна, вопрос касательно развития воздушного транспорта. Как на сегодня развивается отрасль, в особенности во время пандемии коронавируса?

- Касательно внутреннего рынка авиаперевозок, то мы восстановили его на 100 процентов. Даже наблюдается значительный рост пассажиропотока на внутренних перевозках. Допустим, до пандемии в 2019 году было около 46 направлений и 540 рейсов в неделю, то сейчас показатель вырос на 57 направлений и осуществляются свыше 720 рейсов в неделю. Если раньше пассажиропоток авиакомпаний рос в среднем на 7-10%, то уже за 6-8 месяцев рост внутренних рейсов составил практически 30%. Мы считаем, что на это повлияло три фактора: ограничение международных рейсов, запуск лоукостера FlyArystan и запуск нового аэропорта в Туркестане.

FlyArystan продала 5 миллионов билетов, и пассажиропоток авиакомпании составляет около пяти миллионов перевезенных пассажиров. В аэропорту Туркестана выполняются три международных рейса, 12 внутренних направлений и перевезено около 136 тысяч пассажиров.

Что касается международного рынка авиаперевозок, то мы восстановили отрасль на 49%. К примеру, если раньше было 100 направлений по международным маршрутам, то сейчас имеются около 50. Было 450 рейсов, а сейчас осуществляются около 230 рейсов в неделю. Постепенно мы восстанавливаем международный рынок. Накануне состоялась межведомственная комиссия по предотвращению коронавирусной инфекции и очень рады сообщить, что поддержано много международных рейсов. Если всё будет по плану, то количество авиарейсов увеличится на 106 рейсов.

К примеру, с РФ у нас выполнялось по 10 рейсов в неделю, а до пандемии количество рейсов составляло около 180 рейсов в неделю. На сегодня благодаря согласованности между Министерством здравоохранения, МВК только с Россией мы увеличим авиарейсы на 46. Ранее рейсы выполнялись только из Нур-Султана в Москву три раза, и два рейса - из Алматы в Москву. Скоро откроются авиарейсы в Москву из Шымкента, Актау, Караганды. А ежедневные рейсы будут из Нур-Султана и Алматы. Кроме того, откроются рейсы в такие города как Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Грозный и другие. Думаю, что это повлияет и на тарифы.

- Какие новые, может, международные направления планирует открыть Казахстан в ближайшее время?

- Впервые с 15 октября планируется открытие авиарейса Алматы-Доха. На межведомственной комиссии был поддержан вопрос открытия международных прямых рейсов в Италию, возобновляется рейс в Чехию. Также планируется запустить новый рейсы в Кувейт, Саудовскую Аравию, Шри-Ланку. Увеличим количество действующих рейсов - в Турцию, ОАЭ, Германию, Венгрию, Польшу. Возобновим рейсы в Азербайджан.

С 9 октября возобновляются ежедневные рейсы на Мальдивы. С осенне-зимней навигации, думаем, что поэтапно рынок должен восстановиться. Планы по открытию рейсов в целом большие. Можем отметить, что международный рынок восстановлен пока на 50% в связи с пандемией.

- Наблюдается ли дефицит мест на авиарейсы или может в какие-то направления наоборот места пустуют, а билеты не распродаются?

- Думаю, что дефицита мест по внутренним рейсам нет. Количество видов тарифов на внутреннем рейсе увеличилось для пассажиров и стало очень много рейсов. У нас рынок либерализирован и любая казахстанская авиакомпания может выполнять рейсы, имея допуск. Авиакомпании сами решают: сколько раз летать и в какие пункты.

Что касается международных рейсов, то здесь есть дефицит мест. Если это популярный маршрут, то дефицит мест наблюдается, так как частота полетов рейсов составляет 1-2 раза в неделю. Соответственно, авиакомпании не могут использовать всю сетку тарифов. А если количество рейсов становится больше, то сетка тарифов увеличивается и билеты становятся доступнее.

- Актуален ли вопрос открытия прямого рейса между Казахстаном и США? Мы знаем, что этот вопрос рассматривался на высоком уровне.

- Вопрос установления прямого воздушного сообщения между Казахстаном и США, несомненно, актуален. Вопрос открытия прямого рейса с США начали прорабатывать по поручению Елбасы. Еще в 2019 года мы проводили с авиационными властями США переговоры. Затем в конце декабря 2019 года мы подписали соглашение о воздушном сообщении между Казахстаном и США по принципу открытого неба. В настоящее время мы подготовили проект закона о ратификации соглашения о воздушном сообщении, который проходит процедуру в Мажилисе. 14 сентября состоялась первая рабочая группа заседания по рассмотрению проекта закона. Проект был одобрен. В начале октября также будет рассматриваться на очередной рабочей группе уже в другом комитете Мажилиса. Надеемся, что к концу года мы ратифицируем это соглашение.

Кроме того, у США есть определенные условия для открытия прямых регулярных рейсов. Мы должны пройти аудит в федеральном управлении воздушного транспорта. Аудит проходят как аэропорт, в котором должны выполняться рейсы, так и сама авиационная администрация Казахстана. Сертификацию должна пройти сама авиакомпания. Уже создана подведомственная организация авиационной администрации Казахстана по подготовке к аудиту для открытия рейсов. Как только заявка от авиакомпании будет направлена в авиационную администрацию, соответственно, начнется подготовка к аудиту.

Начался переговорный процесс с американской стороной и проводится консультационная помощь. В октябре планируется встреча, на которой будет рассматриваться вопрос прохождения аудита.

Кроме того, необходимо приобретение дальнемагистрального воздушного судна. Ранее с переговорщиками планировалось его приобрести в 2023 году, но сейчас в связи с пандемией сроки приобретения дальнемагистральных воздушных судов не только у казахстанских перевозчиков, но и по всему миру перенесены до 2025 года. Но возможно будет и раньше.

- Каково сегодня состояние самолетов? Планируется ли приобретать новые воздушные судна, которые соответствуют всем международным стандартам и требованиям?

В реестре воздушных судов зарегистрировано 915 единиц (самолетов - прим.ред.). Из них 73 единицы воздушных судов задействованы в регулярных пассажирских воздушных сообщениях. Если говорить по авиакомпаниям, то 24 самолета компании Air Astana, 10 - FlyArystan, 22 - SCAT, 5 - Qazaq Air, 2 - Жетису, Южной небо - 5, Zhezkazgan air - 5.

В принципе средний возраст флота Air Astana составляет более 4 лет, у FlyArystan - шесть лет, SCAT - 13 лет, Qazaq Air - 3,5 года.

Планируются приобрести свыше 40 единиц современных воздушных судов, в том числе: Air Astana - 20 самолетов, SCAT - около 16, Qazaq Air - пять воздушных судов. По этому вопросу, конечно, будет учитываться эпидситуация как в Казахстане, так и в других иностранных государствах, поскольку покупка дальнемагистральных воздушных судов может быть перенесена на более поздние сроки.

- Еще в своем Послании два года назад Президент РК затрагивал вопросы ценообразования в сфере перевозки. Стоимость билетов во время пандемии на некоторые направления очень выросла. Особенно люди жалуются, что взлетели цены на авиабилеты в Москву.

- Много пишут о том, что по сравнению с Кыргызстаном, Узбекистаном у нас наблюдаются высокие тарифы по таким направлениям как Турция, Москва и другие. Это можно объяснить тем, что, к примеру, между Кыргызстаном и Россией выполняются свыше 90 рейсов в неделю. А в настоящее время в Казахстане выполняются всего 10 рейсов в неделю. Если авиакомпании будут продавать билеты по самым привлекательным тарифам, то через два-три месяца вы просто этого рейса в расписании не увидите - все рейсы на год будут закрыты, поскольку все билеты будут распроданы. Если это популярное направление, если есть дефицит мест, в зависимости от сезонности и выходных дней, то цена вырастает. А если покупать билеты заблаговременно, несомненно, можно найти приемлемую и привлекательную цену, как по внутренним, так и международным рейсам. Конечно, если покупать за 2-3 дня или за 3 часа до рейса, можно найти только самый дорогой тариф.

Да, была критика, что тарифы в Москву очень высокие, что было связано с дефицитом мест. Касательно направления в Москву, то каждая сторона смогла выполнять по пять рейсов в неделю. МВК было поддержано, что рейсы между Нур-Султаном и Москвой будут выполняться каждый день, когда раньше выполнялись три рейса в неделю. Думаю, что это так же окажет большое влияние на сетку тарифов.