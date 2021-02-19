О работе верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств рассказал Кайрат Абдрахманов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов рассказал, в чем заключается его деятельность в организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше общество становится все более разрозненным. Безопасность всех государств зависит от каждого человека. Верховный комиссар имеет двойной мандат. Во-первых, обеспечивать ранние предупреждения, своевременные действия по предотвращению перерастания этнической напряженности в конфликты; во-вторых, оказывать помощь государствам-участникам ОБСЕ в разработке и осуществлении политики, способствующей интеграции различных обществ», - сказал Кайрат Абдрахманов в ходе международной конференции «Астанинский саммит ОБСЕ 2010: историческое значение и актуальность».

С тех пор, как Кайрат Абдрахманов приступил к выполнению своего мандата, он отметил, что получил возможность взаимодействовать с рядом государств-участников в рамках совещаний, а также лично.

«В своих беседах я подчеркивал важность деполитизации в вопросах меньшинств как внутри страны, так и в двусторонних отношениях с тем, чтобы содействовать созданию благоприятной среды для поиска решений, которые подходят для всех, в том числе для лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам. С этой целью я предлагаю поддержку в разработке политики, которая способствует созданию интегрированных и сплоченных обществ. По мнению моих предшественников, это является мощным структурным и долгосрочным инструментом в предотвращении конфликтов», - отметил К. Абдрахманов.

«Мой институт уделяет особое внимание участию молодежи из числа меньшинств, в частности участию молодых женщин в общественной жизни, что способствует реализации приоритетной деятельности в ОБСЕ. Сбалансированный подход к образованию и языку в различных обществах является предпосылкой и отправной точкой для обеспечения участия преемственности всех членов общества», - пояснил Кайрат Абдрахманов.

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств также прокомментировал ход событий в рамках саммита ОБСЕ, прошедшего в 2010 году в декабре в столице Казахстана.

«Основываясь на личных воспоминаниях о событиях тех лет, хотел бы выделить напряженную работу, которая была проведена сплоченной интернациональной командой. Отмечу, что в работе председательства активно участвовали Администрация Президента, канцелярия Премьер-Министра, практически все министерства и ведомства Казахстана включая министерство обороны, транспорта, юстиции, Центризбирком и другие. Также, конечно, подчеркну роль наших парламентариев», - добавил он.

По словам спикера, командная и масштабная деятельность казахстанских и международных политиков, дипломатов и экспертов позволила успешно претворить в жизнь задачу, поставленную Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым о созыве встрече ОБСЕ в верхах.

«Могу засвидетельствовать, что твердая политическая воля и дальновидность казахстанского лидера позволили в буквальном смысле мобилизовать усилия сообщества ОБСЕ для преодоления имевшихся разногласий и сосредоточить внимание на созидательной работе как по подготовке самого саммита, так и выработке его итогового документа. Одним из результатов, оказавших влияние на внутреннюю политику Казахстана, стали те амбициозные и масштабные реформы, которые реализуются под руководством Президента К. Токаева», - подчеркнул Кайрат Абдрахманов.

Напомним, что Кайрат Абдрахманов был избран на пост Верховного комиссара ОБСЕ в декабре прошлого года.



