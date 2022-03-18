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    О работе над реализацией задач из Послания Президента рассказали в Минюсте РК

    18 Марта 2022, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин рассказал о запланированной работе над Посланием Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства в своем Послании 16 марта 2022 года обозначил 10 основных направлений политических реформ. На сегодняшний день разработан проект Общенационального плана по реализации данного Послания, который предполагает следующие меры нормативного характера», - сказал Канат Мусин на заседании Правительства.

    Первое. Внесение изменений в Конституцию по вопросам:

    - полномочий Президента,

    - ограничений, связанных с его пребыванием в должности,

    - выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного Совета,

    - порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента,

    - преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату,

    - порядка формирования маслихатов,

    - создания Конституционного суда, с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека,

    - закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.

    Разработка проекта Закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года.

    Второе. Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам:

    - запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий,

    - порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента,

    - согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета,

    - образования Высшей аудиторской палаты,

    - порядка формирования и функций маслихатов,

    - упрощения процедуры регистрации политических партий,

    - по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека,

    - совершенствования выборного процесса,

    - расширения категорий дел с участием суда присяжных,

    - пересмотра закона о средствах массовой информации,

    - местного самоуправления.

    «Разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года», - отметил глава Минюста.

    Третье. Принятие указов Президента и постановлений Правительства, связанных с вопросами:

    - образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области,

    - ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения.

    Разработка проектов указов Президента и постановлений Правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года.

    Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Правительство РК Минюст Послание Президента РК-2022
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