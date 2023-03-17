О проводимой в преддверии праздников операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения общественной безопасности в преддверии праздничных мероприятий с 15 по 17 марта МВД на территории страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». К охране правопорядка привлечены свыше 18 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Акцент сделан на выявление и пресечение правонарушений в сфере обеспечения профилактики, охраны общественного порядка и дорожной безопасности.

В ходе операции снижен уровень преступности и число зарегистрированных преступлений. Отмечается снижение преступлений, совершенных в общественных местах, на 11%, в том числе на улицах – на 23%. В органы полиции доставлено свыше 540 лиц за хранение и ношение запрещенных предметов. Выявлено свыше 14 тысяч административных правонарушений. Из них около 2 тысяч фактов появления в пьяном виде в общественных местах, свыше 1,5 тысяч мелкого хулиганства и порядка 700 нарушений тишины.

«Обеспечивается контроль за поведением и образом жизни 15 тысяч лиц, состоящих на контроле ОВД. Выявлено 90 нарушений со стороны условно-досрочно освобожденных и 40 – состоящих под административным надзором. Установлено свыше 380 нарушений установленных ограничений и более 140 – защитных предписаний. В ходе профилактического обхода установлено порядка 5 тысяч квартир, сдающихся в наем без соответствующего оформления. Установлено 62 лица, состоящие на учете по категории «нелегал». При надзоре за дорожным движением пресечено порядка 900 превышений скорости, более 120 фактов управления транспортом в состоянии опьянения, свыше 300 – ранее лишенными водителями, около 80 выездов на встречную полосу и 2 тысячи нарушений пешеходами», – сказал начальник департамента криминальной полиции МВД РК Айдос Рысбаев.

В целом принятые меры по усилению дорожной безопасности позволили добиться по стране по итогам двух месяцев снижения дорожно-транспортных происшествий на 5%, погибших на 11% и раненых на 8%.

По линии уголовных преступлений за двое суток зарегистрировано 945 преступлений, из которых в дежурные сутки раскрыто 624. Из числа ранее совершенных раскрыто 253 преступления, в том числе 3 убийства категории «прошлых лет». Это убийство несовершеннолетней в 2002 году в Астане, убийство мужчины в 2004 году в Шымкенте и нераскрытое в прошлом году убийство жителя в Алматы. Также раскрыто 8 причинений тяжкого вреда здоровью, 5 изнасилований, 7 хулиганств, 2 разбойных нападения, 13 грабежей, 18 мошенничеств и 125 краж. Задержано 16 преступных групп, занимающихся кражами чужого имущества.

Из незаконного оборота изъято 52 единицы огнестрельного оружия, а также изъято более 6,5 кг наркотических средств, в том числе 6,2 кг синтетических наркотиков. Ликвидировано 2 фитолаборатории. Полицией установлено и задержано 290 разыскиваемых преступников. За пределами республики задержано 19 разыскиваемых.

На территории Казахстана для стран СНГ задержано 137 разыскиваемых. Установлено местонахождения 79 без вести пропавших лиц, в том числе один разыскиваемый Республикой Беларусь.

«Работа по усилению охраны общественного порядка, противодействию преступности и обеспечению дорожной безопасности продолжается», – отметил он.



