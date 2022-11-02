Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    О проектах по обеспечению связью отдаленных сел Казахстана рассказала депутат

    2 Ноября 2022, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Республиканском центре космической связи состоялось оперативное совещание с участием депутата Мажилиса Парламента РК Екатерины Смышляевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом депутат, которая в последнее время уделяет особое внимание вопросам развития космической отрасли Казахстана, рассказала на своей странице в сети Facebook .

    «Вопросов на повестке развития отечественной космической отрасли много. В одном посте не уместить, но одной новостью не могу не поделиться», - пишет парламентарий.

    «Силами нашей спутниковой группировки KazSat Министерство цифровизации планирует пилотные проекты по обеспечению связью самых отдаленных сельских населенных пунктов (СНП) с населением меньше 250 человек. В этом году в проект должно попасть 10 сел. Одно село в Алматинской области такую связь уже получает (330 км от областного центра). Если все получится, то на следующий год количество СНП может быть доведено до 250», - сообщила Екатерина Смышляева.

    Депутат подчеркнула плюсы этого пилотного проекта.


    «Во-первых, такой подход вовлекает в процесс обеспечения инфраструктурой связи отечественные предприятия космической отрасли (экономика, кадры, наука, развитие). Во-вторых, это 100% отечественного содержания, полный контроль и управление спутниками из национальных центров обеспечивают безопасность. В-третьих, стоимость таких проектов точно ниже, чем услуги низкоорбитальных спутников (примерно в два раза). Мы не зависим от чьей-то ценовой политики», - поделилась своими мыслями депутат.

    После информации, предоставленной на совещании вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Маликом Олжабековым и руководителем АО «РЦКС» Маликом Жуйриктаевым, Екатерина Васильевна проинформировала подписчиков своей страницы о том, что на смену спутнику KazSat 3 придет новый аппарат, чьи характеристики позволят сделать интернет и телевизионное вещание доступней и качественней, а главное позволит распределять ресурс между операторами, исходя из объема трафика.

    «Мы все можем сами и космос у нас никто не заберет!», - написала в своем посте депутат Екатерина Смышляева, сопроводив его снимком своего посещения Центра управления спутниками Kazsat в городе Акколь летом 2021 года.


    Фото: facebook.com/smyshlyayeva

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Интернет Связь, ТВ, IT Космос
    Новости по теме
    Новости по теме
    NASA успешно запустило к Луне ракету «Артемида»
    Казахстан занимает 65-е место по интернет-инфраструктуре в международном рейтинге
    Космический грузовик «Тяньчжоу-5» запустили к орбитальной станции Китая
    Мобильный интернет 4G подключат в 163 селах Жамбылской области
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    Новости партнеров