О проектах по обеспечению связью отдаленных сел Казахстана рассказала депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Республиканском центре космической связи состоялось оперативное совещание с участием депутата Мажилиса Парламента РК Екатерины Смышляевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом депутат, которая в последнее время уделяет особое внимание вопросам развития космической отрасли Казахстана, рассказала на своей странице в сети Facebook .

«Вопросов на повестке развития отечественной космической отрасли много. В одном посте не уместить, но одной новостью не могу не поделиться», - пишет парламентарий.

«Силами нашей спутниковой группировки KazSat Министерство цифровизации планирует пилотные проекты по обеспечению связью самых отдаленных сельских населенных пунктов (СНП) с населением меньше 250 человек. В этом году в проект должно попасть 10 сел. Одно село в Алматинской области такую связь уже получает (330 км от областного центра). Если все получится, то на следующий год количество СНП может быть доведено до 250», - сообщила Екатерина Смышляева.

Депутат подчеркнула плюсы этого пилотного проекта.





«Во-первых, такой подход вовлекает в процесс обеспечения инфраструктурой связи отечественные предприятия космической отрасли (экономика, кадры, наука, развитие). Во-вторых, это 100% отечественного содержания, полный контроль и управление спутниками из национальных центров обеспечивают безопасность. В-третьих, стоимость таких проектов точно ниже, чем услуги низкоорбитальных спутников (примерно в два раза). Мы не зависим от чьей-то ценовой политики», - поделилась своими мыслями депутат.

После информации, предоставленной на совещании вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Маликом Олжабековым и руководителем АО «РЦКС» Маликом Жуйриктаевым, Екатерина Васильевна проинформировала подписчиков своей страницы о том, что на смену спутнику KazSat 3 придет новый аппарат, чьи характеристики позволят сделать интернет и телевизионное вещание доступней и качественней, а главное позволит распределять ресурс между операторами, исходя из объема трафика.

«Мы все можем сами и космос у нас никто не заберет!», - написала в своем посте депутат Екатерина Смышляева, сопроводив его снимком своего посещения Центра управления спутниками Kazsat в городе Акколь летом 2021 года.





Фото: facebook.com/smyshlyayeva



