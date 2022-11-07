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    О проблемных санузлах и нарушениях в  школьных столовых казахстанцы могут сообщить анонимно

    7 Ноября 2022, 22:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сообщить Министерству просвещения об уличных школьных туалетах, о проблемных санузлах и нарушениях в столовых могут казахстанские школьники и родители. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу минрситерства.

    При этом им гарантируется анонимность, информация об обратившихся разглашаться не будет. Фото и видео о неудовлетворительном состоянии школьных туалетов и столовых можно направить на What’s App 8 700 699 04 46 и Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. В школы дополнительно направлены и устанавливаются qr-коды со ссылками на эти соцсети.

    По инициативе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения в Казахстане проходит акция «Балаға лайық». Она проходит под лозунгом «Помоги школе стать лучше!» и продлится до 20 декабря этого года.

    «В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. Благодаря акции «Балаға лайық» значительно улучшилось состояние школьных санитарных узлов и столовых. В более 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты.

    К примеру, кабинки в туалете средней общеобразовательной школы № 5 города Павлодара приведены в соответствии с нормами после обращения родителей к представителям Министерства. В школе села Арыкбалык Северо-Казахстанской области заменена сантехника и выполнен ремонт. После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезинфекция столовой, улучшилось качество питания воспитанников. Отмечу, что мониторинг школьных санузлов и столовых проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей», - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

    Всего за время проведения акции поступило свыше 1 тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ. Самыми активными оказались ученики и родители городов Астана и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординскй областей. Каждое обращение отрабатывается с региональными управлениями образования. Где имеются мелкие недочеты, школы сами самостоятельно выявляют и устраняют недоработки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Общество
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