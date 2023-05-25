О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правовая безграмотность молодых людей приводит к совершению ими различных правонарушений. Об этом заявил сенатор Кайрат Тастекеев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, по его словам, с начала года в стране зарегистрировано 547 преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Депутат подчеркнул, что формирование правового сознания и правовой культуры молодежи является одной из приоритетных задач государственной политики. Образование играет в этом немаловажную роль. По мнению сенатора, недостаточность массового правового образования не позволяет вести борьбу с преступностью среди молодежи на необходимом уровне.

«Считаю, что в целях профилактики правонарушений и обеспечения информированности учащихся организаций образования об ответственности за административные или уголовные правонарушения необходимо включить в образовательные программы организаций образования преподавание предметов по основам права и правового воспитания с начального уровня образования. Принимая во внимание вышеизложенное, считаю одним из важнейших вопросов на данном этапе – это повышение правовой грамотности молодежи Республики Казахстан», - резюмировал сенатор.



