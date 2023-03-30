Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    О подтоплениях предупредили жителей 4 областей республики

    30 Марта 2023, 02:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях ожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в Карагандинской области в связи с сохранением таяния снежного покрова, а также с добеганием талого стока ожидается дальнейшее повышение уровней воды на реках.
    30 марта в связи с прогнозированием осадков в виде дождя в Абайской области, в период с 30 марта по 1 апреля в связи с прогнозированием осадков в виде дождя и снега в Актюбинской(Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский и район г. Актобе) области и на большей части Восточно-Казахстанской областиожидается формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Казгидромет Погода Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди ожидаются 9 апреля на большей части республики
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров