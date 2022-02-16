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    О поддержке ветеранов Афганистана рассказал аким Атырауской области

    16 Февраля 2022, 04:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов побывал на торжественном мероприятии «Өшпес ерлік үлгісі», посвященном 33-летию вывода войск из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «В этом году исполнилось 33 года со времени вывода советских войск из Афганистана.

    Многие наши соотечественники в рядах советских войск с честью выполняли воинский долг. Среди них было около семисот атырауцев. К сожалению, немало ребят пало смертью храбрых на чужой земле. Мы почитаем их память не только в феврале, а всегда помним о них, отдавая дань уважения», - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов. Выразив благодарность ветеранам афганской войны за активное участие в общественной жизни области, весомый вклад в развитие региона, аким области отметил, что ветеранам будет оказываться социальная поддержка. В частности, увеличится объем компенсации платежей за коммунальные услуги, объем средств, предусмотренных для восстановления здоровья и лечения ветеранов афганской войны в санаториях и размер разовой социальной помощи. «Рассматривается вопрос бесплатного проезда на воздушном и железнодорожном транспорте в пределах страны раз в год для поездок в санатории. Социальная поддержка продолжится и впредь», - сказал руководитель региона, пожелав успехов в работе Алишеру Кулову, недавно избранному председателем областного «Союза ветеранов афганской войны». В ходе мероприятия группе ветеранов афганской войны были вручены благодарственные письма министра обороны РК и акима области. Мероприятие завершилось концертом.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Социальная поддержка Армия
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