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    О подъеме уровня воды на реках предупредили жителей Алматы и 10 областей

    13 Марта 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОР - В связи с прогнозом сильного дождя с 12 по 14 марта на прилегающих территориях города Алматы, в Алматинской, Жетысуской и Жамбылской областях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Кроме того, с 12 по 14 марта в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровня воды на реках, возможны разливы и подтопления.

    С 14 по 16 марта в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Абайской (Бородулихинском, Бескарагайском, Аягозском, Аксуатском районах), Улытауской и Карагандинской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Абайская область Жетысуская область Улытауская область
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