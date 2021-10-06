Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    О планах по стимулированию цифровизации производства рассказал глава МИИР

    6 Октября 2021, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен в первом чтении проект Закона «О промышленной политике», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Цель законопроекта – обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и отхода от сырьевой модели развития.

    «Учитывая глобальные тренды, впервые в законодательстве Казахстана вводится регулирование по цифровой трансформации производства. Уполномоченный орган – МИИР – наделяется компетенцией по координации реализации политики цифровой трансформации. Для стимулирования цифровой трансформации производства переориентированы действующие меры государственного стимулирования на цели цифровизации. К таким мерам можно отнести возмещение 40% затрат по повышению производительности труда», – сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя законопроект.

    Министр отметил, что особое значение в законопроекте придается процессу подготовки кадров для производства. В данном направлении уполномоченный орган будет выступать как координирующее звено между Правительством и субъектами бизнеса. Государственные образовательные заказы теперь будут формироваться на основе прямых запросов бизнеса.

    Депутаты также рассмотрели и одобрили в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам промышленной политики». Законопроект направлен на регулирование вопросов формирования и реализации промышленной политики и совершенствование норм, регулирующих вопросы промышленной политики. Также законопроектом предусмотрено выстраивание эффективной системы координации деятельности заинтересованных государственных органов при принятии решений по вопросам промышленной политики; стимулирование инновационной деятельности и развития высокотехнологичных производств; повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала промышленных предприятий.

    Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в Предпринимательский, Бюджетный кодексы, Кодекс «О недрах и недропользовании», законы «О Фонде национального благосостояния», «О Банке Развития Казахстана», «О газе и газоснабжении» и «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Мажилис Промышленность Цифровой Казахстан МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу