Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    О плачевных условиях работы пограничников рассказали в Сенате

    16 Февраля 2023, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенатор Жанболат Жургенбаев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК акцентировал внимание на социально-бытовых условиях, в которых работают пограничники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Жанболата Жургенбаева, из 251 пограничного пункта только 106 расположены в типовых помещениях, а 145 - в приспособленных зданиях, в которых есть проблемы с обеспечением водой, газом и электричеством. Несмотря на проводимые реформы пограничной службы и принятые меры по улучшению условий прохождения воинской службы данные проблемы влияют на морально-психологическое состояние пограничников.

    В 2020 году создали соответствующую Дорожную карту, составили проектно-сметную документацию, которая прошла государственную экспертизу. Однако эти вопросы до сих пор не решены. Сенатор попросил улучшить положение пограничников, которые вносят свой вклад в защиту страны.

    «Предлагаю проверить материально-техническую базу и социальные объекты государственных пограничных служб специальной Правительственной комиссией, пересмотреть работу местных исполнительных органов в отношении зданий и объектов пограничной службы, включенных в Дорожную карту, обеспечить ускоренную реализацию работ по ремонту и модернизации социально-бытовых условий пограничников в рамках соответствующих программных документов», - сказал Жанболат Жургенбаев на пленарном заседании палаты.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Пограничники Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Разыскиваемых за преступления казахстанцев задержали сотрудники КНБ
    Сенатор Бибигуль Жексенбай приняла участие в заседании комиссии ТюркПА
    Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном по подкарантинной продукции
    Новые штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Сенат
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров