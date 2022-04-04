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    О новых задержаниях глав департаментов и подразделений полиции сообщили в Генпрокуратуре

    4 Апреля 2022, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О расследовании дел в отношении руководителей силовых структур по январским событиям рассказал заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Специальными прокурорами также продолжаются расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур. Как известно, 5 января руководители двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. Все они признаны подозреваемыми», - сказал Елдос Килымжанов.

    Было отмечено, что по этим фактам возбуждено 9 уголовных дел по статье «Бездействие по службе».

    «1 и 2 апреля текущего года задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы», - сообщил Елдос Килымжанов.

    В Генпрокуратуре добавили, что в отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Генпрокуратура МВД РК КНБ ЧП-2022 Алматинская трагедия
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