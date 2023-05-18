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    О недостаточном финансировании медорганизаций Аральского региона заявила депутат

    18 Мая 2023, 13:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О недостаточном финансировании медицинских организаций Аральского региона в своем депутатском запросе заявила сенатор Акмарал Альназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат отметила, что по закону Правительство должно гарантировать населению зоны экологического бедствия увеличение норм выделения средств на содержание медицинских учреждений.

    В зоне экологического бедствия этот показатель должен быть выше в 1,5 раза и в 1,3 раза выше на одного жителя в зоне экологического кризиса. Однако, эта статья не в полной мере применяется в тарифах на оплату медицинских услуг населению Кызылординской области. До недавних времен в среднем экологический коэффициент в области составлял 1,3, но по неизвестным причинам 5 декабря 2022 года был снижен.

    «По Аральскому району объем фонда оплаты труда в утвержденном объеме финансирования на 2023 год составил 3,4 млрд тенге, в том числе надбавка по экологическому коэффициенту составила 990 млн тенге, по тарифу - только 666 млн тенге. То есть средняя разница экологического коэффициента, не рассчитанного на один район, составляет от 30 до 35 процентов. В результате в целом в бюджет указанных районов поступило меньше средств в объеме 1 млрд тенге, фонд оплаты труда медицинских организаций вырос до 86%, что привело к кредиторской задолженности без дополнительных средств на развитие учреждений», - сказала Акмарал Альназарова на пленарном заседании палаты.

    В этой связи, сенатор предложила пересмотреть экологические коэффициенты в соответствующем приказе Министерства, а также рассмотреть возможность возвращения в указанные медицинские организации неиспользованных объемов финансирования.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Финансы Аральское море Медицина
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