О «Единой кадровой системе» рассказал Айбек Дадебаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев рассказал об информационной системе «Единая кадровая система», которая структурирует кадровую работу всех подведомственных предприятий УДП, передает МИА «Казинформ».

«Хочу рассказать об одном очень полезном совместном проекте Инженерно-технического центра УДП и отдела организационно-контрольной и кадровой работы. Он значительно облегчает работу наших HR-специалистов.

Информационная система «Единая кадровая система» была введена в эксплуатацию в прошлом году, помогла структурировать и автоматизировать кадровую работу всех подведомственных предприятий УДП и привела ее к единым стандартам. Сегодня она регламентирует и анализирует трудовую деятельность всей системы УДП», - сообщил Айбек Дадебаев.

По его словам, ЕКС состоит из 4 подсистем: кадровое делопроизводство, HR-процессы, автоматизация начисления заработной платы, жилищный фонд.

«Самой интересной, на мой взгляд, является подсистема «HR-процессы», где реализован и автоматизирован принцип меритократии в подборе персонала.

Потенциальных кандидатов на вакантные должности система автоматически отбирает сначала из работников подведомственной организации, затем из числа работников системы УДП, и лишь после этого ищет во внешних источниках. В алгоритме подбора участвуют 3 основных критерия: знания, образование, стаж.

Также система позволяет выявлять аффилированность по родственным связям и покажет всех родственников, работающих не только на предприятии, но и в системе УДП.

Функционал системы дает возможность в автоматическом режиме проводить анализ соответствия работников занимаемой должности, формировать «объективку» как по конкретному кандидату, так и Единый кадровый резерв в рамках предприятия и даже всей системы УДП. Если процент соответствия кандидата в резерв больше «проходного» порогового значения, но меньше 100%, то для такого работника система сформирует индивидуальный план развития, который будет учтен в общем плане обучения работников», - продолжил он.

Единая кадровая система также предоставляет и расширенный отчет по эффективности кадрового резерва: показывает количество кандидатов, сколько из них прошло обучение и повысило свою квалификацию, каков процент назначений на вакантные должности из кадрового резерва, процент и причины текучести среди резервистов.

«Модуль «кадровое делопроизводство» предоставляет стандартизированные шаблоны всех кадровых документов, начиная с приема работника и заканчивая расторжением трудового договора. Еще помогает предприятию формировать любую необходимую отчетность по кадрам (штатная и фактическая численность, текучесть персонала, анализ причин отсутствия работников).

Здесь же заложен справочник «Должности», который содержит в себе все квалификационные требования. Также есть справочники «Специальности», «Тип образования» и «Область стажа» с учетом специфики работы подведомственных организаций УДП.

В системе есть модуль автоматизированного начисления заработной платы и даже модуль «Жилищный фонд», который позволяет отслеживать состояние и движение служебного жилья и очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий», - пояснил глава ведомства.

Он также пояснил, что ИС ЕКС соответствует всем положениям Трудового кодекса РК, прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям информационной безопасности.

«Большой плюс еще и в том, что информационная система гибкая, может дорабатываться и масштабироваться под любые новые запросы предприятия.

Специалисты Инженерно-технического центра УДП интегрировали ее с базами данных «Физические лица» МЮ РК, «Enbek.kz» Минтруда и «Е-кызмет» Агентства по делам госслужбы.

До конца текущего года для минимизации ручного ввода информации по работникам будут закончены и все остальные необходимые интеграции с государственными базами данных», - заключил Айбек Дадебаев.



