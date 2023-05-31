О чем договорились главы МИД Казахстана и Южной Кореи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Астане министры иностранных дел Республики Корея Пак Чжин и Казахстана Мурат Нуртлеу подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на 2023-2024 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расширение политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества является нашей общей целью. В этой связи, я подтверждаю свою готовность тесно работать с министром Пак Чжином и уверен, что мы приложим совместные усилия для поднятия наших двусторонних отношений на новый уровень», - сказал заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу во время выхода к прессе.

Пак Чжин в свою очередь заявил, что Южная Корея готова продолжить поддерживать Казахстан в сфере демократизации и экономического развития, а также активизировать сотрудничество на высоком уровне и проводить регулярные двусторонние переговоры.

По итогам встречи стороны договорились организовать визит Президента Юн Сок Ель в Казахстан в следующем году. Казахстан готов создавать благоприятные условия в стране для южнокорейских компаний, которые намерены зайти на рынок РК. Страны согласились развивать взаимодействие в создании цепей поставок путем сотрудничества в атомной промышленности, разведке месторождения лития и других сферах.

Также главы МИД обсудили возможность открытия парка и улица имени генерала Хон Бом До и Школа искусственного интеллекта Сеульского национального университета науки и технологий в Кызылорде.

Вместе с тем Казахстан и Корея намерены продолжить сотрудничество в обеспечении мира и процветания на Корейском полуострове и в регионе Центральной Азии.

«Я объяснил об усилиях нашего правительства в денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики и политику так называемую «смелая инициатива». Заместитель Премьер-Министра господин Нуртлеу, в свою очередь, отметил, что Казахстан будет активно поддерживать усилия правительства Южной Кореи к обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове», - добавил Пак Чжин.

В завершении, обе страны согласились тесно сотрудничать для успешного проведения 16-го раунда форума «Корея-Центральная Азия», который состоится в ноябре текущего года в Ашхабаде.