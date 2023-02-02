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    Нужны образовательные программы по творческим специальностям для инвалидов – Куралай Туспекова

    2 Февраля 2023, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нужны специальные образовательные программы по творческим специальностям для молодежи с инвалидностью. Такое мнение высказала директор Национального Дельфийского комитета, автор и продюсер #EREKSHEteatr Куралай Туспекова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главной проблемой социализации талантливой молодежи с инвалидностью является отсутствие специальных образовательных программ по творческим специальностям. Например, молодежь с нарушением слуха не имеет возможности обучаться хореографии или театральным компетенциям в колледжах или ВУЗах. Мы неоднократно и безрезультатно обращались в Министерство просвещения с предложениями о создании инклюзивных групп и предлагали предоставить методики обучения Национального Дельфийского комитета. Замкнутый круг: нет программ обучения – нет диплома – не можешь трудоустроиться в учреждение культуры. А потому ребята по окончании коррекционных школ, где могли творчески развиваться, вынуждены попрощаться с искусством», - сказала К. Туспекова.

    Спикер напомнила, что в 2016 году впервые в истории международного дельфийского движения были включены две параноминации. Таким образом, Национальный Дельфийский комитет Казахстана продемонстрировал готовность и зрелость творческого сообщества страны в развитии инклюзивного общества. Сегодня методика вовлечения особенных талантов Национального Дельфийского Комитета применяется дельфийскими организациями стран СНГ.

    #EREKSHEteatr – театр особенных актеров.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Культура Социальная поддержка Общество Молодежь Минпросвещения РК
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