Нужно учитывать интересы большинства населения – Ерлан Саиров о модернизации партии AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров прокомментировал поручения Главы государства, данные им на съезде партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на съезде партии «AMANAT» поставил задачу более глубокого диалога с населением нашей страны. Нужно отметить, что после трагического января колесо политических реформ крутится быстрее, запросы населения по демократизации и плюрализму мнений растут. В связи с этим партии нужно давать новые контуры развития, также нужно создавать новые площадки для диалога с населением и прямого общения с разными стратами социальных групп нашей страны», - сказал Ерлан Саиров в телефонном разговоре с корреспондентом «Казинформа».

Он подчеркнул, что в этом ключе Президент РК поставил четкую задачу.

«Первое – побольше прямого общения с населением. Второе – исключить бюрократию. Третье – создавать новые площадки, чтобы партийцы были в курсе всех узловых проблем, обсуждаемых в обществе, в курсе настроения граждан и социального контура народа нашей страны. В этом отношении на сегодняшний день стоит задача активизировать фракции «AMANAT» в Парламенте, включить в диалоговые площадки широкий спектр общественно-политической мысли нашей страны, создать новую политологическую школу, которая занималась бы в том числе вопросами института парламентаризма. Также в законотворческой деятельности учитывать интересы большинства населения, привлекать к законотворческой деятельности нашей страны», - отметил депутат.

«Задача очень сложная, но повторюсь, Глава государства поставил четкую задачу – изменить принцип деятельности нашей страны. То есть, государство для народа. В этом плане изменения, которые должны произойти внутри фракции и Парламента, должны быть обязательными. В этом ключе перестройка работы будет вестись и снизу – то есть, маслихаты. Все органы должны заниматься одной задачей, и эта задача конкретная и лаконичная – учет мнения населения, создание различных площадок, чтобы социально-экономическое положение населения не ухудшалось. Кроме того, все узловые решения должны приниматься с учетом мнения населения», - заключил мажилисмен.