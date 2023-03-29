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    Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома - Касым-Жомарт Токаев

    29 Марта 2023, 10:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед нами стоит жизненно важная задача – ускорить темпы всесторонней модернизации и совершить рывок в социально-экономическом развитии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша страна долгое время полагалась на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Мы верили в различные концепции и программы, доверяли надуманным отчетам о мнимых успехах. Но оставались без должного внимания самые важные, принципиальные вещи: до сих пор остается низким уровень жизни граждан, имеет место правовая несправедливость, растет дистанция между богатыми и бедными», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что в предстоящие пять лет перед Правительством и депутатами стоит задача решения этих основных проблем.

    «Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома. Копившиеся годами системные проблемы в экономике и социальной сфере требуют решительных действий. Поэтому придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения», - подчеркнул Глава государства.

    Автор:

    Серик Сабеков

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