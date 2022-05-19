Нужно решительно бороться с теневой экономикой - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с представителями отечественного бизнеса Глава государства подчеркнул, что мы должны строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для этого нужно предпринять следующие шаги.

«Первое – требуются системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов. Поступает множество сигналов о том, что необоснованное преследование, давление со стороны правоохранительных структур все же сохраняется. За последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тыс. предпринимателей – это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования», - сказал Глава государства.

Президент поручил Генеральной прокуратуре обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства.

«Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле – это лишь имущественные споры. Сегодня любое зарегистрированное заявление автоматически означает возбуждение уголовного дела. Это парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причем досудебное расследование может растянуться на долгие годы. Это не случайность, а система, работающая на интересы «нечистых на руку» сотрудников правоохранительных органов. Таких примеров немало», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны направить усилия, прежде всего, на раскрытие фактов мошенничества, отмывание средств, незаконное обналичивание средств, строительство финансовых пирамид.

«Нужно решительно бороться с теневой экономикой. Мы достаточно жестко регламентировали деятельность гражданских проверяющих. Введены система управления рисками, проверочные листы, профилактический контроль. Почему это не делается в отношении правоохранительных органов? Генеральной прокуратуре необходимо рассмотреть подобные дела, начиная с 2021 года. Кроме того, нужно на постоянной основе проводить анализ дел на предмет обоснованности уголовного преследования предпринимателей. Информацию вносить в Администрацию ежеквартально. Конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены Генеральной прокуратурой в срочном порядке. Важно определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре совместно с Верховным судом и Правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство. Администрации Президента поручено взять данный вопрос на контроль.