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    Нужно проработать возможность возведения ледового дворца в Павлодаре - Президент

    5 Октября 2022, 16:33

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для того, чтобы взрастить новых чемпионов, требуется современная спортивная инфраструктура. Об этом сегодня заявил Глава государства во время встречи с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    «Долгое время спортивная общественность региона поднимает вопрос строительства многофункционального ледового дворца для полноценных тренировок по олимпийским видам спорта. Для того, чтобы взрастить новых чемпионов, требуется современная спортивная инфраструктура. Поэтому нужно проработать возможность возведения такого объекта в Павлодаре. Развитие спорта, в том числе детского и массового, является одним из приоритетов государственной политики», - подчеркнул Президент.

    Фото:wikipedia.org

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Павлодарская область Спорт Строительство
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