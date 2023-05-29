Нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране – Президент РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Северо-Казахстанском регионе имеются все возможности для увеличения объемов производства продукции животноводства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации оправдывает себя. С точки зрения финансирования проблем здесь не будет. Нам нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сельских тружеников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие страны и обеспечение населения продовольствием.

Глава государства дал руководству области поручение по дальнейшему развитию молочного животноводства путем ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов.



Из доклада, представленного Главе государства:

▪️ На сегодняшний день в регионе ежегодно производится более 650 тысяч тонн молока, или 10% от республиканского объема.

▪️ За последние 5 лет в области введено 30 молочных ферм с общей численностью поголовья 16,5 тысячи коров.

▪️ С этого года для открытия 17 молочно-товарных ферм будет дополнительно выделено 54,9 млрд тенге.

▪️ В рамках Комплексного плана развития через СПК «Солтүстік» профинансировано 35 проектов на сумму 35 миллиардов тенге.

▪️ При поддержке государства созданы 21 молочно-товарная ферма и 2 птицефабрики. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию еще одна птицефабрика

▪️ Продолжается расширение ТОО «EMC-Агро» до 200 тысяч голов. На данном предприятии дополнительно будут созданы 180 рабочих мест.

▪️ Также начата реализация проектов по строительству маслоэкстракционного завода, теплиц, поливному земледелию, разведению племенных овец.



