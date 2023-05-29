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    Нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране – Президент РК

    29 Мая 2023, 15:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Северо-Казахстанском регионе имеются все возможности для увеличения объемов производства продукции животноводства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации оправдывает себя. С точки зрения финансирования проблем здесь не будет. Нам нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране», – отметил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сельских тружеников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие страны и обеспечение населения продовольствием.

    Глава государства дал руководству области поручение по дальнейшему развитию молочного животноводства путем ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов.


    Из доклада, представленного Главе государства:

    ▪️ На сегодняшний день в регионе ежегодно производится более 650 тысяч тонн молока, или 10% от республиканского объема.

    ▪️ За последние 5 лет в области введено 30 молочных ферм с общей численностью поголовья 16,5 тысячи коров.

    ▪️ С этого года для открытия 17 молочно-товарных ферм будет дополнительно выделено 54,9 млрд тенге.

    ▪️ В рамках Комплексного плана развития через СПК «Солтүстік» профинансировано 35 проектов на сумму 35 миллиардов тенге.

    ▪️ При поддержке государства созданы 21 молочно-товарная ферма и 2 птицефабрики. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию еще одна птицефабрика

    ▪️ Продолжается расширение ТОО «EMC-Агро» до 200 тысяч голов. На данном предприятии дополнительно будут созданы 180 рабочих мест.

    ▪️ Также начата реализация проектов по строительству маслоэкстракционного завода, теплиц, поливному земледелию, разведению племенных овец.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Северо-Казахстанская область Регионы Токаев Касым-Жомарт
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