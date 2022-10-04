Нужно использовать дополнительные каналы для передачи данных – эксперт о кибератаках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Многие отрасли экономики РК привязаны к интернет-каналам передачи данных. Для того чтобы минимизировать риски при кибератаках, необходимо создать альтернативные каналы. Таким мнением поделился президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан характерен тем, что многие отрасли экономики завязаны на интернет-каналах передачи данных. Например, больницы используют интернет для передачи данных, изображений, видео, медицинской информации. На прошлой неделе были задержки авиарейсов в Астане. Это связано с тем, что авиакомпании используют интернет для телеметрии, то есть для передачи данных, необходимых при обеспечении воздушных полетов. У нас на инфраструктуре интернета сидит вся страна, вся экономика. Один из выходов – диверсифицировать, разделить каналы передачи данных. Допустим, для специальных нужд авиации, банков нужны свои каналы передачи данных», - сказал эксперт.

По его словам, именно из-за того, что очень многое привязано к инфраструктуре интернета, любые воздействия на нее отражаются на деятельности не просто пользователей интернета, но и на всех отраслях экономики Казахстана, начиная от больниц, заканчивая энергетикой и промышленностью.

Уровень способности Казахстана отражать кибератаки Ш.Сабиров назвал средним.

«Если бы было плохо, то все перестало бы работать. То, что в определенных местах что-то не сработало, как, например, были сбои в авиации, значит в этой сфере нужно думать о дополнительных мерах по обеспечению резервных каналов, которые бы не проходили через инфраструктуру интернета. Судя по тому, что интернет продолжает работать, значит все нормально. Но и сказать, что у нас очень хорошая система защиты тоже нельзя, тогда бы мы ничего не почувствовали», - пояснил эксперт.

Ранее министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал информацию о DDoS-атаках на государственные информационные ресурсы, подчеркнув, что атаки были с «внешнего контура».