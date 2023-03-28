Нужно быть наготове – аким Ермек Маржикпаев о ходе паводка в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, ознакомившись с противопаводковыми мероприятиями в Кокшетау, поручил усилить работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы акимата Акмолинской области, из-за повышения температуры воздуха произошло обильное таяние снега, из-за чего повысился уровень воды в речке Кылшакты города Кокшетау. Некоторые районы областного центра оказались под угрозой подтопления.

«Коммунальными службами предпринимаются все противопаводковые меры. Ведется работа по очистке канав и водопропускных труб, рыхлению льда на реке, а также подготовлена техника для откачки воды», - проинформировали в ведомстве.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям региона Нурлан Атыгаев подчеркнул, что противопаводковая работа осуществляется сейчас по всей Акмолинской области.

«Данная вода приходит с полей. Установлены посты наблюдения. Работа ведется постоянно», - отметил Н. Атыгаев.

«В лесостепной зоне еще очень много снега. Не можем сказать, что угроза миновала, нужно быть наготове», - отметил Ермек Маржикпаев и поручил усилить работу.

По сообщению главного спасателя региона, в пристоличных регионах области, а это в селах Коянды, Шубары, Караоткель, Талапкер, Рахымжана Кошкарбаева, ведется откачка воды силами местных исполнительных органов.

«Благодаря предпринятым превентивным мерам: вывозу снега, зачернению полей, основная угроза подтопления миновала. Однако сейчас поступает много обращений с просьбой откачать воду на улицах, которая образовалась в связи с несвоевременным вывозом снега жителями с придворовых территорий», - добавили в акимате области.



