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    Нужна информация о зарплатах членов нового фонда «Қазақстан халқына» - Гражданский альянс Казахстана

    18 Января 2022, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Гражданском альянсе Казахстана подняли вопрос отбора членов попечительского совета нового Общественного фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже сейчас видим и слышим первые замечания, нарекания в адрес созданного Фонда. Кто возглавил, кто выбрал? Мы должны верить, что это будет реально народный Фонд и ни одна копейка не уйдет», - высказалась президент альянса Бану Нургазиева на встрече по обсуждению поручений Президента РК от 11 января.

    В связи с этим Гражданский альянс Казахстана предлагает сделать запрос в Фонд о положении организации, критериях отбора, стратегии, кому и каким образом будет оказываться помощь, а также информацию о штатном расписании и заработных платах членов попечительского совета.

    «Тот фонд, который мы создали, это точно не наш народный фонд – об этом нужно честно говорить. Если мы не хотим снизить доверие к власти после всего того, что произошло, мы не должны это умалчивать», - добавила вице-президент Гражданского альянса Карагандинской области.

    По ее мнению, в состав Фонда должны войти меценаты и спонсоры.

    Напомним, фонд «Қазақстан Халқына» был создан по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Через него планируется решать проблемы в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, помощи детям с редкими заболеваниями. Также средства будут направлены на строительство спортивных объектов, поддержку культурной сферы, восстановление Алматы после январских событий. Финансирование фонда должно осуществляться из частных и государственных источников. 16 января был избран попечительский совет, председателем которого стал известный кардиохирург, председатель КФ «University Medical Center» Юрия Пя.

    Автор:

    Анеля Касымова

    НПО Общество Фонд «Қазақстан халқына»
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