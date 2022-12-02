Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нуржигитов Нуржан Молдиярович назначен акимом Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нуржигитов Нуржан Молдиярович родился в 1967 году.

В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Инженер-механик», в 2008 году – Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Экономика».

Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени М. Горького Жуалынского района.

В разные годы работал главным инженером агрообъединения имени Толе би, специалистом, главным специалистом, заведующим отделом аппарата акима Жуалынского района, руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя департамента, руководителем управления Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

С 2019 по 2021 год - занимал должность акима Байзакского района.

До апреля 2022 года - заместитель акима Жамбылской области.

7 апреля 2022 года - Указом Главы государства назначен акимом Жамбылской области.

2 декабря 2022 года переназначен акимом Жамбылской области.

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