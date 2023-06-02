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    Нуржан Максотов назначен руководителем управления земельных отношений ЗКО

    2 Июня 2023, 12:03

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК, распоряжением акима области на должность руководителя управления земельных отношений Западно-Казахстанской области назначен Максотов Нуржан Ерболатулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Нуржан Ерболатулы родился в 1978 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. Казахский государственный юридический университет по специальности «Правоведение».

    Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем ЗКГУ им. М.Утемисова.

    В разные годы был ведущим специалистом управления юстиции Западно-Казахстанской области, более 10 лет работал в аппарате акима Западно-Казахстанской области на должности главного специалиста и заведующего отделом государственно-правовой работы. С 2013 по 2020 год работал заместителем директора палаты предпринимателей ЗКО.

    С 2020 года по сегодняшний день занимал должность директора палаты предпринимателей ЗКО.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Акимат Назначения
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