Нуртай Сабильянов возглавил Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председателем Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса избран Нуртай Сабильянов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За его кандидатуру депутаты проголосовали на пленарном заседании палаты.

Нуртай Салихулы Сабильянов родился 01.06.1962 года в селе Шынкожа Аягозского района Семипалатинской области.

Трудовую деятельность начал с июля 1979 года в комсомольско-молодежной бригаде «Орбита» в родном совхозе «Нарынский» Аягозского района.

С 1982 по 1984 год — рабочий строительного участка совхоза «Нарынский» Аягозского района;

С 1988 по 1990 год — экономист Алма-Атинского электротехнического завода;

С 1990 по 2004 год — главный бухгалтер, вице-президент по финансам АО «Сары-Арка»;

С 2004 по 2007 год — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан третьего созыва, избран по избирательному округу 25 ВКО (Аягозский, Жарминский, Урджарский районы), член Комитета по финансам и бюджету.

С 2007 по 2021 год — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV и VІ созывов, избран по партийному списку «Нур Отан», член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК. Председатель комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК (2016—2021).

Ранее стало известно о том, что председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента.



