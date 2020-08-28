Нурсултан Назарбаев: Задача праймериз – сформировать народные партийные списки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Нурсултана Назарбаева прошло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе заседания члены Бюро обсудили ход реализации программы партийной «перезагрузки» «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии «Nur Otan» и проведения внутрипартийных выборов.

Выступая перед участниками заседания, Елбасы подчеркнул, что в настоящее время наблюдается большой интерес к праймериз со стороны общества.

«Люди хотят активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Мы выбрали правильный вектор перезагрузки партии. Важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Задача праймериз – сформировать народные партийные списки. На конкурентной основе выбрать авторитетных лидеров с высокой общественной поддержкой, знающих реальное положение дел, активных людей», - сказал Первый Президент Казахстана.

Председатель партии «Nur Otan» отметил, что участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения.

«Мы создали «социальный лифт» для всех, кто готов на деле участвовать в развитии своего региона и страны. В сентябре будут опубликованы все 216 проектов местных программ. Широкое обсуждение позволит привести наши электоральные задачи в соответствие с запросами и нуждами населения. Программы на пятилетний срок будут доработаны с учетом мнения людей, увязаны с бюджетными возможностями каждого района, города и области», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы акцентировал внимание на важности обеспечения качественной организационной работы по реализации следующих этапов внутрипартийного отбора.

«Праймериз надо организовать честно, прозрачно и в равных условиях для всех участников. Внутрипартийная агитация начнется в сентябре. Исходя из ситуации с коронавирусной инфекцией следует провести ее в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава. Максимально принять все меры безопасности. Наш главный приоритет – это здоровье людей», - сказал Первый Президент Казахстана.

В завершение выступления Председатель партии отметил важную роль «Nur Otan» в деле консолидации общества и обеспечения дальнейшего развития страны.

«Партия должна объединить казахстанцев, все конструктивные и здоровые силы общества. Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности. Особенно важна слаженная работа для сохранения стабильности и спокойствия в нашей стране», - сказал Елбасы.

В ходе заседания также были заслушаны доклады Первого заместителя Председателя партии «Nur Otan» Б.Байбека и члена Бюро, Премьер-Министра Казахстана А.Мамина.



