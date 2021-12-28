Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Елбасы

    Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

    28 Декабря 2021, 16:59

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

    Елбасы поблагодарил Президента Российской Федерации за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ в качестве Почетного Председателя ВЕЭС.

    «Как Почетный Председатель я буду участвовать сегодня в неформальной встрече. Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года. Я хорошо помню, как это происходило», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Кроме того, Первый Президент Казахстана отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.

    «ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объем торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда. Это рекорд за все годы. Наша задача – развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Владимир Путин отметил личный вклад Первого Президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на евразийском континенте.

    «Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире, те механизмы и инструменты, которые мы в свое время отработали вместе с Вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана», - сказал Президент Российской Федерации.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Россия Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» — Алихан Смаилов
    Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай