Нурсултан Назарбаев сполна выполнил миссию пробуждения национального духа и возрождения государственности Казахстана - Заур Расулзаде

БАКУ - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Именно Нурсултан Абишевич Назарбаев стал тем Лидером, который, взяв на свои плечи тяжелый груз ответственности перед страной и ее народом, сполна выполнил миссию пробуждения национального духа и возрождения государственности. Такое мнение в преддверии Дня Первого Президента Казахстана в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» высказал известный политолог, заслуженный журналист Азербайджана Заур Расулзаде.

«Вопреки страхам и сомнениям, порожденных неопределенностью будущего, экономическим хаосом, социальной дезориентацией, он развернул вспять негативный ход событий, направив Казахстан на путь прогрессивного развития. Такие свершения, соразмерные высоким стратегическим задачам и запредельному уровню возможностей и угроз переломного времени, способны осуществить лишь деятели, подобные Нурсултану Назарбаеву, пример самоотверженности которого, будет служить незыблемым ориентиром для благодарных потомков на протяжении веков. В замысловатых хитросплетениях мировых процессов он обеспечил все необходимые условия для мирного и безопасного развития Казахстана, высоко поднял международный авторитет страны, став одним из политических Лидеров современности» - сказал политолог.

По мнению З.Расулзаде феномен политического лидерства Нурсултана Абишевича проявлялся на всем протяжении его многогранной подвижнической деятельности, основой которого является несгибаемая воля, смелость и решительность, сочетаемые с глубоким интеллектом, трудолюбием и целеустремленностью.

Эксперт отметил, что Первый Президент РК на протяжении всего периода независимого развития особое внимание уделял усилению динамики интеграции тюркского мира, который имеет все возможности для блестящего будущего в XXI веке.

«Казахстан и Азербайджан имеют общность генетических корней, традиций, языка и религии. Эти составляющие являются основой отношений двух братских стран. Между азербайджанским и казахским народами на протяжении тысячелетий, никогда не было конфликтов, что является довольно редким случаем в мировой практике. На разных этапах истории можно выделить немало значимых событий, которые способствовали еще большему укреплению отношений между нашими странами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что с Казахстаном у Азербайджана выстроены стабильные дипломатические отношения и обе страны последовательно и на самом высоком уровне демонстрируют заинтересованность в интеграции тюркоязычных государств. Нурсултан Назарбаев, как большой друг Гейдара Алиева и азербайджанского народа, был награжден Ильхамом Алиевым высшей наградой Азербайджанской Республики орденом «Гейдар Алиев» за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между двумя странами» - подчеркнул З.Расулзаде.