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    Нурсултан Алтынбек завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

    26 Января 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу завоевала второе «золото» ЧА-2023 до 22 лет. Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек провел финальный бой весовой категории до 54 килограммов на чемпионате Азии-2023 до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Алтынбека по решающему поединку стал филиппинец Флинт Джара. По итогам противостояния судьи признали лучшим представителя Казахстана. Он одержал победу единогласным решением судей, оставив своего оппонента с «серебром».

    Ранее сегодня золотую медаль ЧА-2023 до 22 лет завоевал другой казахстанец Санжар Ташкенбай (до 48 кг).


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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