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    Нурлана Нигматулина вывели из политсовета партии Nur Otan

    1 Марта 2022, 11:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нескольких членов партии «Nur Otan» вывели из состава политсовета партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю рассмотреть вопрос о внесении изменений в состав политического совета партии, представительного органа партии, в соответствии с пунктом 9.1 Устава партии. Внесение изменений в состав политического совета относится к исключительной компетенции съезда партии. На Ваше рассмотрение вносится вопрос о выведении из состава политического совета партии членов Альсеитова Оспанбека Балтабаевича и Нигматулина Нурлана Зайруллаевича, и введении в его состав следующих членов партии: Премьер-министра РК Смаилова Алихана Асхановича, руководителя Администрации Президента РК Нуртлеу Мурата Абугалиевича, ректора медицинского университета «Астана» Надырова Камалжана Талгатовича, вице-президента «Халықаралық Қазақ тілі қоғамы» Рожина Максима Николаевича», - сказал исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов на съезде партии.

    Предложение было поддержано членами партии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нур Отан Общество Съезд партии Аманат
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