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    Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны

    30 Января 2023, 14:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 9 января заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов по согласованию с Администрацией Президента РК назначен на должность первого заместителя акима. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы столичного акимата, передает МИА «Казинформ».

    Нурлан Нуркенов курирует вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и природопользования, контроля и качества городской среды, саночистки и комплексного благоустройства города и др.

    Необходимо отметить, что заместителем акима Астаны Нурлан Нуркенов работал с февраля 2019 года.


    Фото: пресс-служба акимата города Астаны

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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