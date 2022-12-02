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    Нурлан Ногаев назначен акимом Мангистауской области

    2 Декабря 2022, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ногаев Нурлан Аскарович назначен акимом Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ о назначении Ногаева Н.А.

    Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 2 декабря 2022 года

    № 36


    Нурлан Ногаев родился в 1967 в Октябрьске ( Актюбинская область). Окончил М осковскую государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «горный инженер», Казахскую государственную академию управления (э кономист), Московский государственный институт «Университет международных отношений» МИД России (м агистр делового администрирования).

    Трудовую деятельность начал э лектромонтером станции Кандагач в 1984 году.

    В 1993-1995 годы - с тарший эксперт, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили-Паскер».

    В 1995-1996 годы - заместитель генерального директора МП «Отрар Лтд».

    В 1996-2006 годы - инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай».

    В феврале - августе 2006 года - и сполнительный директор АО «НК «КазМунайГаз».

    В 2006 - 2007 годы - д иректор департамента нефтяной промышленности МЭМР РК.

    В 2007 - 2010 годы - з аместитель акима Западно-Казахстанской области.

    В 2010 - 2012 годы - п ервый заместитель акима Западно-Казахстанской области

    В 2012 - 2016 годы - аким Западно-Казахстанской области.

    В 2016, затем в 2019 году - аким Атырауской области.

    В 2019 году был назначен министром энергетики РК, переназначен в январе 2021 года.

    С 7 сентября 2021 года был акимом Мангистауской области.


    Фото: atyrau.gov.kz
    Президент Казахстана Акимат Назначения Мангистауская область
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